**Covid: Francia, ricoverata ministra Cultura Bachelot** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parigi, 24 mar. (Adnkronos) – La ministra della Cultura francese Roselyne Bachelot è stata ricoverata in ospedale per complicanze legate al coronavirus. Lo riporta l’emittente Bfmtv sottolineando che Bachelot è la seconda ministra francese a essere ricoverata per Covid-19 dopo quella del Lavoro Elisabeth Borne. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parigi, 24 mar. (Adnkronos) – Ladellafrancese Roselyne Bachelot è statain ospedale per complicanze legate al coronavirus. Lo riporta l’emittente Bfmtv sottolineando che Bachelot è la secondafrancese a essereper Covid-19 dopo quella del Lavoro Elisabeth Borne. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

