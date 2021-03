Covid, Francia: “Epidemia accelera ovunque”. Scoperta una nuova variante in India. Brasile, nuovo record di morti: 3.251 in 24 ore (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una nuova mutazione del coronavirus, di nuovo in India. Il ministero della Sanità di New Delhi ha annunciato che nel Paese è stata individuata una nuova variante virus: una “doppia mutazione”, diversa da quelle già scoperte, anche se, precisano, in un comunicato, “le nuove varianti non sono state rilevate in numero sufficiente per stabilire una relazione diretta o spiegare il rapido aumento dei casi in alcuni Stati” dell’India. La Francia lancia invece l’allarme sull’avanzare dell’Epidemia che, ha dichiarato al termine del Consiglio dei ministri il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, “sta accelerando ovunque”, prima di annunciare “concertazioni” per la chiusura probabile di altri tre dipartimenti: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Unamutazione del coronavirus, diin. Il ministero della Sanità di New Delhi ha annunciato che nel Paese è stata individuata unavirus: una “doppia mutazione”, diversa da quelle già scoperte, anche se, precisano, in un comunicato, “le nuove varianti non sono state rilevate in numero sufficiente per stabilire una relazione diretta o spiegare il rapido aumento dei casi in alcuni Stati” dell’. Lalancia invece l’allarme sull’avanzare dell’che, ha dichiarato al termine del Consiglio dei ministri il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, “stando”, prima di annunciare “concertazioni” per la chiusura probabile di altri tre dipartimenti: ...

