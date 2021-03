Covid: Francia, campagna di vaccinazione anche nei velodromi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parigi, 24 mar. - (Adnkronos) - In Francia, per promuovere la campagna vaccinale, si sono iniziati a disporre decine di vaccinodromi, sul modello dei megacentri già allestiti dalle comunità locali in diverse città. Inizialmente bocciata dopo il fallimento della campagna sui vaccini antinfluenzali, quest'idea è stata ripresa e attuata dopo tre mesi vista la situazione emergenziale da cui il Paese non riesce a uscire. Secondo il Ministero della Salute, entro la fine di aprile saranno installati da 100 a 200 vaccinodromi. Di questi, almeno 35 saranno gestiti dall'esercito e dai vigili del fuoco, così da poter utilizzare tutte le dosi che saranno consegnate alla Francia da aprile. Oltre ai vigili del fuoco e all'esercito anche altri attori civili, come la Croce Rossa, parteciperanno alla creazione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parigi, 24 mar. - (Adnkronos) - In, per promuovere lavaccinale, si sono iniziati a disporre decine di vaccinodromi, sul modello dei megacentri già allestiti dalle comunità locali in diverse città. Inizialmente bocciata dopo il fallimento dellasui vaccini antinfluenzali, quest'idea è stata ripresa e attuata dopo tre mesi vista la situazione emergenziale da cui il Paese non riesce a uscire. Secondo il Ministero della Salute, entro la fine di aprile saranno installati da 100 a 200 vaccinodromi. Di questi, almeno 35 saranno gestiti dall'esercito e dai vigili del fuoco, così da poter utilizzare tutte le dosi che saranno consegnate allada aprile. Oltre ai vigili del fuoco e all'esercitoaltri attori civili, come la Croce Rossa, parteciperanno alla creazione di ...

