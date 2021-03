Covid: Francia, campagna di vaccinazione anche nei velodromi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parigi, 24 mar. – (Adnkronos) – In Francia, per promuovere la campagna vaccinale, si sono iniziati a disporre decine di vaccinodromi, sul modello dei megacentri già allestiti dalle comunità locali in diverse città. Inizialmente bocciata dopo il fallimento della campagna sui vaccini antinfluenzali, quest’idea è stata ripresa e attuata dopo tre mesi vista la situazione emergenziale da cui il Paese non riesce a uscire. Secondo il Ministero della Salute, entro la fine di aprile saranno installati da 100 a 200 vaccinodromi. Di questi, almeno 35 saranno gestiti dall’esercito e dai vigili del fuoco, così da poter utilizzare tutte le dosi che saranno consegnate alla Francia da aprile. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parigi, 24 mar. – (Adnkronos) – In, per promuovere lavaccinale, si sono iniziati a disporre decine di vaccinodromi, sul modello dei megacentri già allestiti dalle comunità locali in diverse città. Inizialmente bocciata dopo il fallimento dellasui vaccini antinfluenzali, quest’idea è stata ripresa e attuata dopo tre mesi vista la situazione emergenziale da cui il Paese non riesce a uscire. Secondo il Ministero della Salute, entro la fine di aprile saranno installati da 100 a 200 vaccinodromi. Di questi, almeno 35 saranno gestiti dall’esercito e dai vigili del fuoco, così da poter utilizzare tutte le dosi che saranno consegnate allada aprile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

