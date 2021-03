Covid, EY: “Per il 91% delle aziende ritorno a livelli pre pandemia entro il 2022” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Solo il 16% delle aziende italiane non ha avuto impatti dal punto di vista dei ricavi e solo il 7% dal punto di vista della redditività nel 2020. L’outlook però appare moderatamente positivo, in quanto il 91% degli intervistati in Italia stima di tornare a livelli di fatturato pre-Covid entro il 2022 e il 67% stima di tornare entro lo stesso anno a livelli di redditività del 2019, mostrando un modesto miglioramento delle aspettative rispetto a quanto registrato nella precedente indagine, a marzo 2020. E’ quanto emerge dall’Ey global capital confidence barometer (Ccb23), survey giunta alla 23a edizione. ”Dopo aver affrontato una crisi senza precedenti, molte aziende italiane in vari comparti stanno riposizionando le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Solo il 16%italiane non ha avuto impatti dal punto di vista dei ricavi e solo il 7% dal punto di vista della redditività nel 2020. L’outlook però appare moderatamente positivo, in quanto il 91% degli intervistati in Italia stima di tornare adi fatturato pre-ile il 67% stima di tornarelo stesso anno adi redditività del 2019, mostrando un modesto miglioramentoaspettative rispetto a quanto registrato nella precedente indagine, a marzo 2020. E’ quanto emerge dall’Ey global capital confidence barometer (Ccb23), survey giunta alla 23a edizione. ”Dopo aver affrontato una crisi senza precedenti, molteitaliane in vari comparti stanno riposizionando le ...

