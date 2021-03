Covid Emilia Romagna, oggi 1.725 contagi e 45 morti: bollettino 24 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 1.725 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 34.163 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5%.L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,6 anni. I guariti sono stati 3.400 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 311 nuovi casi, seguita da Ravenna con 226. A Reggio Emilia187 casi, Rimini175, Modena 165, Parma 163, Forlì 145 e Ferrara 140. Seguono le province di Cesena a 96 contagi e Piacenza 69 e il circondario imolese a 48. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 397, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 1.725 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 24. Da ieri sono stati registrati altri 45. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 34.163 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5%.L’età media dei nuovi positivi diè 43,6 anni. I guariti sono stati 3.400 in più rispetto a ieri. La situazione deinelle province vede Bologna con 311 nuovi casi, seguita da Ravenna con 226. A Reggio187 casi, Rimini175, Modena 165, Parma 163, Forlì 145 e Ferrara 140. Seguono le province di Cesena a 96e Piacenza 69 e il circondario imolese a 48. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 397, ...

