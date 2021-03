Covid e viaggi, la pandemia cambia i gusti e le preferenze degli italiani (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un sondaggio di Parclick, società per la prenotazione dei parcheggi online, ha analizzato la predisposizione a tornare a viaggiare appena gli spostamenti tra regioni saranno di nuovo consentiti. Tra le preferenze ci sono viaggi in famiglia, in auto e in strutture alberghiere. Le località più gettonate: destinazioni culturali e turistiche o di mare. Tra le destinazioni nel podio anche Toscana e Trentino Alto Adige Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un sondaggio di Parclick, società per la prenotazione dei parcheggi online, ha analizzato la predisposizione a tornare aare appena gli spostamenti tra regioni saranno di nuovo consentiti. Tra leci sonoin famiglia, in auto e in strutture alberghiere. Le località più gettonate: destinazioni culturali e turistiche o di mare. Tra le destinazioni nel podio anche Toscana e Trentino Alto Adige

