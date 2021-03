Covid | Draghi | obiettivo mezzo mln vaccinazioni al giorno

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Voglio trasmettere un messaggio di fiducia a voi, e a tutti gli italiani. Ho ripetuto in queste settimane il Governo è determinato a portare avanti la campagna vaccinale con la massima intensità. E siamo già all'opera per compensare i ritardi di questi mesi. Dobbiamo farlo per la salute dei cittadini, per l'istruzione dei nostri figli, e per la ripresa dell'economia". Così il premier Mario, in Aula al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Il nostroè portare presto il ritmo delle somministrazioni amilione" di dosi "al", ha spiegato il presidente del Consiglio sottolineando la necessità di un'accelerazione nella campagna vaccinale che però "è già visibile nei dati": nelle prime settimane di marzo le somministrazioni sono state "più del ...