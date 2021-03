Covid | Draghi | ' Abbiamo 4 vaccini sicuri ed efficaci - Speriamo di riaprire le scuole fino alle primarie dopo Pasqua'

Advertising

TgLa7 : #Covid: riunione Draghi con Speranza,Locatelli e Brusaferro - Agenzia_Ansa : Covid, riunione del premier Mario Draghi con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Dovrebbe arrivare la pross… - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi incontra a Palazzo Chigi il ministro della Salute Roberto Speranza e i membri del Cts Franc… - PaoloBersani : @ilfoglio_it @Corriere @skytg24 @unomattina @tpi @msgelmini @mattino5 @24mattino #Draghi sembra pensare più al cons… - morry74 : Il premier chiama Speranza e il Cts: timori per l’avanzata del virus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Roma, 24 mar 09:27 - L'obiettivo del governo è quello di arrivare a breve a vaccinare mezzo milione di persone al giorno. Lo ha detto il presidente del Consiglio,...Roma, 24 mar 09:28 - Ad un anno di distanza dall'inizio della pandemia, "dobbiamo fare tutto il possibile per una piena e rapida soluzione della crisi sanitaria"....Dobbiamo farlo per la salute dei cittadini, per l'istruzione dei nostri figli, e per la ripresa dell'economia". Così il premier Mario Draghi, in Aula al Senato per le comunicazioni in vista del ...Roma, 24 mar 09:39 - (Agenzia Nova) - È necessario procedere spediti con la somministrazione dei vaccini anti Covid prima agli “anziani e i fragili che più hanno da temere dal virus”. Lo ha detto il ...