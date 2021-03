Covid | Draghi | ' Abbiamo 4 vaccini sicuri ed efficaci | Speriamo di riaprire le scuole fino alla primaria dopo Pasqua'

Advertising

TgLa7 : #Covid: riunione Draghi con Speranza,Locatelli e Brusaferro - Agenzia_Ansa : Covid, riunione del premier Mario Draghi con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Dovrebbe arrivare la pross… - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi incontra a Palazzo Chigi il ministro della Salute Roberto Speranza e i membri del Cts Franc… - rada_maja : RT @LaStampa: Draghi: “Abbiamo quattro vaccini sicuri ed efficaci. Prima gli anziani e i fragili” - infoitinterno : Covid, Draghi: “Se le condizioni lo permetteremo riapriremo le scuole per i più piccoli nelle zone rosse” [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

... Mario, ascoltato in Senato sulle Consiglio europeo di domani, ricordando che il 26 marzo il Consiglio europeo aveva dichiarato l'emergenza sanitaria della pandemia daRoma, 24 mar 09:52 - Il certificato di vaccinazione antiin Europa, il cosiddetto "green pass", deve rispettare "la tutela dei dati sensibili" dei cittadini...Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Si parla spesso di autonomia strategica. Spesso se ne parla in riferimento alla difesa e alla sicurezza, al mercato unico. Ma io credo che la prima autonomia strategica si ...Sarà un evento che aprirà la strada al Food system summit di New York. Obiettivo, trasformare il modo in cui il mondo produce, consuma e pensa il cibo. Sarà un evento che aprirà la strada al Food syst ...