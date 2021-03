Covid | Deputata a Fico | “Vaccinare parlamentari” | il presidente | “Rispettiamo piano governo”

Advertising

gioalbarosa : - Angela300564201 : Colpita dall'efficienza della sanità Toscana! Forse perché si è presentata, come la deputata Bonafé! Perché mia ni… - tanibus82 : RT @hastatoMiluccio: @badmonta Sarà una di quelle aziende che tramite Confindustria diedero praticamente di bagascia a quella deputata che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Deputata

Il Fatto Quotidiano

Riaprire i servizi toelettatura degli animali in periodo dinel rispetto della sicurezza, è questa la richiesta al Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte delladel Pd, Patrizia Prestipino e ladi Fratelli d'Italia, Paola ...Così lapentastellata: "E' assolutamente da rivedere la situazione contrattuale degli ... al pari dei medici, nella stessa programmazione del piano vaccinale contro il- 19. È importante ...Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Vaccinare i parlamentari, perché non si lavora in sicurezza. Lo ha chiesto al presidente della Camera, Roberto Fico, la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini, dopo ...Riaprire i servizi toelettatura degli animali in periodo di Covid nel rispetto della sicurezza, è questa la richiesta al Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte della deputata ...