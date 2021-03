Covid Campania, oggi 2.045 contagi e 52 morti: bollettino 24 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 2.045 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 24 marzo, secondo il bollettino della regione. Nella tabella si fa riferimento a altri 52 morti, 28 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 24 avvenuti in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 21.120 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi è pari al 9,68%. Dei 2.045 nuovi positivi, 653 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 3.233 tamponi antigenici. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 sale a 5.054. I nuovi guariti sono 2.080; il totale dei guariti sale a 221.110. In Campania sono 179 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+1 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 2.045 ida coronavirus in, 24, secondo ildella regione. Nella tabella si fa riferimento a altri 52, 28 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 24 avvenuti in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 21.120 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi è pari al 9,68%. Dei 2.045 nuovi positivi, 653 sono risultati sintomatici. Ieri insono stati eseguiti anche 3.233 tamponi antigenici. Il totale dei decessi indall’inizio della pandemia da-19 sale a 5.054. I nuovi guariti sono 2.080; il totale dei guariti sale a 221.110. Insono 179 i pazientiricoverati in terapia intensiva (+1 ...

