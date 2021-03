Covid Brasile, 3.251 morti in un giorno: mai così tanti (Di mercoledì 24 marzo 2021) In Brasile si sono registrati 3.251 nuovi morti per complicanze legate al coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto di decessi confermati in un giorno dallo scoppio della pandemia. A essere maggiormente colpito è lo stato di Sao Paulo, quello maggior popolato del Brasile, con 1.021 morti in più rispetto a ieri. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, aggiornando a 298.676 il totale delle persone che in Brasile hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19. E’ invece salito a 12.130.019 il totale delle persone contagiate in Brasile, secondo Paese solo agli Stati Uniti come Paese più colpito dalla pandemia, secondo i dati della Johns Hopkins University. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Insi sono registrati 3.251 nuoviper complicanze legate al coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto di decessi confermati in undallo scoppio della pandemia. A essere maggiormente colpito è lo stato di Sao Paulo, quello maggior popolato del, con 1.021in più rispetto a ieri. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, aggiornando a 298.676 il totale delle persone che inhanno perso la vita dopo aver contratto il-19. E’ invece salito a 12.130.019 il totale delle persone contagiate in, secondo Paese solo agli Stati Uniti come Paese più colpito dalla pandemia, secondo i dati della Johns Hopkins University. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

