Covid: Bonomi, 'su vaccini Ue cambi passo' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Credo che sia necessario in Europa un cambio di passo nella gestione della campagna vaccinale. Purtroppo le scelte che sono effettuate all'inizio sui vaccini ci hanno penalizzato". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, partecipando al convegno 'Reshape the world' del Sole 24 Ore. "Oggi i vaccini stanno sostituendo le testate nucleari, stanno diventando un tema geopolitico. Gli Stati Uniti sono forti, Cina e Russia hanno sviluppato delle loro capacità importanti e le utilizzano a livello geopolitico, l'Europa si è trovata impreparata e deve recuperare", perché "stiamo uscendo dalla crisi con delle velocità diverse e l'Europa non si può permettere in questo momento di uscire in maniera rallentata dalla crisi economica", ha sottolineato. "O l'Europa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Credo che sia necessario in Europa uno dinella gestione della campagna vaccinale. Purtroppo le scelte che sono effettuate all'inizio suici hanno penalizzato". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, partecipando al convegno 'Reshape the world' del Sole 24 Ore. "Oggi istanno sostituendo le testate nucleari, stanno diventando un tema geopolitico. Gli Stati Uniti sono forti, Cina e Russia hanno sviluppato delle loro capacità importanti e le utilizzano a livello geopolitico, l'Europa si è trovata impreparata e deve recuperare", perché "stiamo uscendo dalla crisi con delle velocità diverse e l'Europa non si può permettere in questo momento di uscire in maniera rallentata dalla crisi economica", ha sottolineato. "O l'Europa ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonomi Assolombarda compatta. Spada resta presidente ...alla guida dell'associazione più forte di Confindustria un uomo vicino al presidente Bonomi. La ... con istituzioni e imprenditori in prima linea nella campagna per i vaccini per il Covid - 19. Poi in ...

Confindustria: Vaccinazioni. 7mila imprese pronte. Bonomi: orgogliosi del nostro impegno ...dato la disponibilità dei propri spazi nell'ambito del piano nazionale di vaccinazione anti Covid". ... LA LETTERA DI BONONI Il Presidente Carlo Bonomi ha inviato una lettera di ringraziamento a tutte le ...

Covid: Bonomi, 'su vaccini Ue cambi passo'
Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Credo che sia necessario in Europa un cambio di passo nella gestione della campagna vaccinale. Purtroppo le scelte che sono effettuate all'inizio sui vaccini ci hanno pe ...

