Covid, Bianchi: “Oltre metà del personale scolastico vaccinato” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Question Time con il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, alla Camera dei Deputati. Oltre la metà del personale scolastico è stato vaccinato "con differenze tra regioni e regioni", ha detto interrogato dagli onorevoli Bucalo e Frassinetti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Question Time con il Ministro dell’Istruzione, Patrizio, alla Camera dei Deputati.ladelè stato"con differenze tra regioni e regioni", ha detto interrogato dagli onorevoli Bucalo e Frassinetti. L'articolo .

Advertising

PaoloBersani : @ilfoglio_it @repubblica @Agenzia_Ansa Con la #varianteinglese che colpisce i ragazzi e il #vaccino che stenta, ri… - ReggioPress : Covid, il ministro Bianchi: “Puntiamo a riapre le scuole dopo Pasqua” - AM_Porta : @MilaSpicola Forse conosci già... molto interessante e 'olistico'. :) - infoitinterno : Covid, 500 vittime in poche ore ma è forte la richiesta di riaprire subito le scuole con monitoraggi. Bianchi: lavo… - FChiusaroli : RT @Travel67524009: #quelloCheimmagino è che presto questa pandemia finirà Per poi correrci incontro velocemente Per abbracciarci dolcem… -