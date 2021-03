Covid Basilicata, oggi 124 contagi e 10 morti: bollettino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 124 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Registrati inoltre altri 10 morti. 1.417 il totale dei tamponi molecolari effettuati. Le persone decedute sono 9 lucani residenti a Atella, Irsina, Picerno, Pietragalla, Potenza, Rionero in Vulture, Scanzano Jonico, Teana e Vaglio di Basilicata e un cittadino della Campania. I lucani guariti o negativizzati sono 106 di cui 13 a Venosa e 11 a Palazzo San Gervasio. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Melfi (17) e Matera (11). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.279 (-1), di cui 4.117 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.454 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 416 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 124 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 24 marzo. Registrati inoltre altri 10. 1.417 il totale dei tamponi molecolari effettuati. Le persone decedute sono 9 lucani residenti a Atella, Irsina, Picerno, Pietragalla, Potenza, Rionero in Vulture, Scanzano Jonico, Teana e Vaglio die un cittadino della Campania. I lucani guariti o negativizzati sono 106 di cui 13 a Venosa e 11 a Palazzo San Gervasio. I Comuni con più casi di nuovisono Melfi (17) e Matera (11). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.279 (-1), di cui 4.117 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.454 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 416 ...

AnsaBasilicata : Covid: in Basilicata 124 positivi e dieci decessi. Il totale delle vittime lucane salito a 416 #ANSA - ivl24_it : Covid (24mar21) | Bollettino BASILICATA: 114 positivi, 109 guariti e 9 decessi - LaNuovadelSud : #rassegnastampa #Covid_19 Bardi annuncia l'avvio della piattaforma #vaccini, ma in realtà non spiega nulla. E poi i… - fisco24_info : Covid Basilicata, oggi 124 contagi e 10 morti: bollettino: I dati di oggi, 24 marzo - USB_Basilicata : #CORONAVIRUS | Aggiornamento mercoledì 24 marzo: 124 positivi, 10 decessi (mai così tanti in un giorno)… -