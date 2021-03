Covid, bambini disabili in classe, l’esempio della scuola ‘Nitti’ a Roma: “Non lasciamoli soli” (Di mercoledì 24 marzo 2021) bambini disabili soli in classe. Ecco uno dei problemi più urgenti che il Covid pone in questi giorni di lockdown con la chiusura delle scuole. Nel Lazio, così come in qualsiasi altra Regione, sono ancora una volta i più fragili a essere maggiormente penalizzati dalle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica. Secondo le ultime indicazioni del ministero dell’Istruzione, gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (Bes) delle zone rosse possono frequentare in presenza nonostante la Dad. Questo, però, comporta per loro il rischio di ritrovarsi in aule deserte, soltanto con l’insegnante di sostegno, esclusi da ogni stimolo culturale e didattico. Alla faccia della tanto decantata inclusività. Tante mamme, spaventate dalla prospettiva che i loro cuccioli, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021)in. Ecco uno dei problemi più urgenti che ilpone in questi giorni di lockdown con la chiusura delle scuole. Nel Lazio, così come in qualsiasi altra Regione, sono ancora una volta i più fragili a essere maggiormente penalizzati dalle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica. Secondo le ultime indicazioni del ministero dell’Istruzione, gli studenti contà e bisogni educativi speciali (Bes) delle zone rosse possono frequentare in presenza nonostante la Dad. Questo, però, comporta per loro il rischio di ritrovarsi in aule deserte, soltanto con l’insegnante di sostegno, esclusi da ogni stimolo culturale e didattico. Alla facciatanto decantata inclusività. Tante mamme, spaventate dalla prospettiva che i loro cuccioli, ...

