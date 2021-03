Covid | al San Pio altri tre decessi | i ricoverati positivi sono 80

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Trenelle ultime 24 all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento a causa del Coronavirus: si tratta di un sannita e di due pazienti residenti in altre province. Nove, invece, i dimessi: sei della provincia di Benevento e tre di fuori provincia.80, intanto, i pazientinei repartidel nosocomio: 62sanniti. Attualmente 8in Terapia Intensiva, 14 in Pneumologia/Sub Intensiva, 18 in Malattie Infettive, 29 in Medicina Interna, 10 in Medicina d’Urgenza/Sub Intensiva Areae uno nell’area isolamentodel Pronto Soccorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.