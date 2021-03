Covid addio Muhammad Ali a Roma, storica palestra chiude (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Covid non risparmia nemmeno il mondo della boxe: la storica palestra Audace ha messo in vendita il ring delle Olimpiadi di Roma 1960. È in vendita il ring delle Olimpiadi di Roma (Pixabay)Il mondo dello sport è stato duramente colpito dalla pandemia. Da più di un anno, infatti, come tutti gli altri settori ha registrato gravi perdite economiche. La chiusura di palestre e centri sportivi ha portato al collasso moltissimi imprenditori del settore. A fare i conti con la crisi c’è anche la storica palestra Audace di Roma, in cui è custodito un cimelio di grande valore. La palestra, infatti, è la proprietaria del ring di boxe sul quale furono disputati gli incontri dell’unica Olimpiade mai svolta in Italia, quella di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilnon risparmia nemmeno il mondo della boxe: laAudace ha messo in vendita il ring delle Olimpiadi di1960. È in vendita il ring delle Olimpiadi di(Pixabay)Il mondo dello sport è stato duramente colpito dalla pandemia. Da più di un anno, infatti, come tutti gli altri settori ha registrato gravi perdite economiche. La chiusura di palestre e centri sportivi ha portato al collasso moltissimi imprenditori del settore. A fare i conti con la crisi c’è anche laAudace di, in cui è custodito un cimelio di grande valore. La, infatti, è la proprietaria del ring di boxe sul quale furono disputati gli incontri dell’unica Olimpiade mai svolta in Italia, quella di ...

Advertising

zazoomblog : Covid addio Muhammad Ali a Roma storica palestra chiude - #Covid #addio #Muhammad #storica - LuciaMosca1 : (Pesaro in lutto: addio a Giuseppe Donnarumma, altra vittima del Covid) Segui su: La Notizia -… - erd_beer : Addio buffet, check in virtuali e massima attenzione all'igiene: ecco come cambiano gli hotel nel post covid… - Pedro69280970 : RT @noitre32: Addio vaccino, 'pillola uso orale'. Pfizer, un'arma sconvolgente: cancella tutti i coronavirus? - IvoAyrton : RT @noitre32: Addio vaccino, 'pillola uso orale'. Pfizer, un'arma sconvolgente: cancella tutti i coronavirus? -