Covid, a Torino apre il centro vaccinale davanti allo stadio della Juventus: “Erogherà circa 200 dosi al giorno” – Video (Di mercoledì 24 marzo 2021) A Torino ci si potrà vaccinare anche di fronte allo Juventus Stadium. Il nuovo centro è partito oggi e potrà somministrare fino a “200 dosi al giorno” anche se, assicura Matteo Marnati, assessore alla Ricerca applicata per emergenza Covid-19, l’obiettivo è “ampliare” questi numeri. “È stato fatto rapidamente come tutte le operazioni di emergenza, adesso è pronto per essere aperto, abbiamo superato tutte le problematiche” aggiunge Carlo Picco, direttore Asl Torino. Ecco come funziona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Aci si potrà vaccinare anche di fronteStadium. Il nuovoè partito oggi e potrà somministrare fino a “200al” anche se, assicura Matteo Marnati, assessore alla Ricerca applicata per emergenza-19, l’obiettivo è “ampliare” questi numeri. “È stato fatto rapidamente come tutte le operazioni di emergenza, adesso è pronto per essere aperto, abbiamo superato tutte le problematiche” aggiunge Carlo Picco, direttore Asl. Ecco come funziona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkySport : Coronavirus, Torino: apre punto vaccinazioni all'Allianz Stadium - repubblica : Covid, tensione a Torino: negazionisti in piazza, un fermato e raffica di multe. Un agente lievemente ferito - LaStampa : Da Torino a Venezia, il ritorno dei No Mask: “Il Covid non esiste e noi ci ribelliamo” - Bart1705 : RT @rep_torino: Covid in Valle d'Aosta, neanche lo stop ai turisti salva la regione dalla zona rossa [di Diego Longhin] [aggiornamento dell… - rep_torino : Covid in Valle d'Aosta, neanche lo stop ai turisti salva la regione dalla zona rossa [di Diego Longhin] [aggiorname… -