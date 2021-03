Covid, 7 italiani su 10 dicono sì a vaccino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sette italiani su 10 disposti a ricevere un vaccino contro il Coronavirus. Per due su tre è facile capire cosa fare in caso di sospetta infezione da Covid-19 e per 8 su 10 dal governo arrivano informazioni chiare sulle restrizioni e i divieti. E poi per la stragrande maggioranza di italiani (9 su 10) questa emergenza sarà superata. Sono alcuni dei dati che emergono dal report dell’Istat ‘I cittadini durante la seconda ondata epidemica: 12 dicembre 2020 – 15 gennaio 2021’ per studiare i comportamenti e le opinioni dei cittadini a quasi un anno di distanza dall’inizio della pandemia. Ai cittadini è stato chiesto di esprimere la loro posizione rispetto alla seguente affermazione: “Se un vaccino Covid-19 diventa disponibile ed è consigliato, lo farei”, utilizzando una scala da 1 a 7 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Settesu 10 disposti a ricevere uncontro il Coronavirus. Per due su tre è facile capire cosa fare in caso di sospetta infezione da-19 e per 8 su 10 dal governo arrivano informazioni chiare sulle restrizioni e i divieti. E poi per la stragrande maggioranza di(9 su 10) questa emergenza sarà superata. Sono alcuni dei dati che emergono dal report dell’Istat ‘I cittadini durante la seconda ondata epidemica: 12 dicembre 2020 – 15 gennaio 2021’ per studiare i comportamenti e le opinioni dei cittadini a quasi un anno di distanza dall’inizio della pandemia. Ai cittadini è stato chiesto di esprimere la loro posizione rispetto alla seguente affermazione: “Se un-19 diventa disponibile ed è consigliato, lo farei”, utilizzando una scala da 1 a 7 ...

Advertising

meb : Anziché scusarsi con gli Italiani, Andrea #Scanzi rilancia contro di me. Per capire il personaggio, basta guardare… - FratellidItalia : ?? Mentre gli italiani subiscono le continue misure restrittive che danneggiano interi settori produttivi, i centri… - fattoquotidiano : Covid, così il virus attacca i centri nervosi che controllano il respiro. Lo studio sui pazienti intubati dei ricer… - mrmnft : MALEDETTI. Ormai non c'è più limite alla cialtroneria!!! Hanno capito che la TV ha svolto il suo compito 'vaccinand… - Tommaso14515365 : RT @meb: Anziché scusarsi con gli Italiani, Andrea #Scanzi rilancia contro di me. Per capire il personaggio, basta guardare questo video di… -