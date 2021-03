Covid, 240 nuovi casi a Bergamo: in Lombardia 110 morti e 4.282 positivi (Di mercoledì 24 marzo 2021) A fronte di 59.626 tamponi effettuati, sono 4.282 i nuovi positivi (7,1%) in Lombardia. I guariti/dimessi sono 2.256. I dati di mercoledì 24 marzo: – i tamponi effettuati: 59.626 (di cui 39.623 molecolari e 20.003 antigenici) totale complessivo: 7.822.337 – i nuovi casi positivi: 4.282 (di cui 160 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 577.693 (+2.256), di cui 5.778 dimessi e 571.915 guariti – in terapia intensiva: 845 (+9) – i ricoverati non in terapia intensiva: 7.178 (+13) – i decessi, totale complessivo: 30.085 (+110) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.062 di cui 401 a Milano città; Bergamo: 240; Brescia: 790; Como: 279; Cremona: 195; Lecco: 92; Lodi: 60; Mantova: 199; Monza e Brianza: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) A fronte di 59.626 tamponi effettuati, sono 4.282 i(7,1%) in. I guariti/dimessi sono 2.256. I dati di mercoledì 24 marzo: – i tamponi effettuati: 59.626 (di cui 39.623 molecolari e 20.003 antigenici) totale complessivo: 7.822.337 – i: 4.282 (di cui 160 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 577.693 (+2.256), di cui 5.778 dimessi e 571.915 guariti – in terapia intensiva: 845 (+9) – i ricoverati non in terapia intensiva: 7.178 (+13) – i decessi, totale complessivo: 30.085 (+110) Iper provincia: Milano: 1.062 di cui 401 a Milano città;: 240; Brescia: 790; Como: 279; Cremona: 195; Lecco: 92; Lodi: 60; Mantova: 199; Monza e Brianza: ...

