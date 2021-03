Covid | 21 267 nuovi casi e 460 morti I vaccini ci sono ma l’Italia li sta tenedo chiusi in un magazzino in Ciociaria

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Le vaccinazioni stanno andando lentamente, troppo lentamente. Eppure, a quanto pare, le dosi non mancherebbero. Solo che anziché essere somministrate, vengono tenute chiuse in undi Anagni. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti –saliti di 21.267 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 460. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Covid 267

Agenzia ANSA

Sono 21.i nuovi casi di coronavirus in Italia . I decessi odierni sono 460 . Più contagi in 24 ore ... Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- ...... conposti occupati. Emilia Romagna Ancora sotto quota duemila i nuovi contagi di coronavirus in Emilia - Romagna, e leggero calo dei ricoverati nei repartimentre il numero di pazienti in ...Sono 21.267 i positivi al Coronavirus scoperti con 363.767 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore secondo i dati odierni del Ministero della Salute. Le vittime sono 460. Ieri i nuovi casi erano stati 18 ...L’ultimo bollettino medico sull’epidemia da Coronavirus è stato rilasciato dalla Protezione Civile e certifica la situazione in Italia ...