Covid | 21 267 nuovi casi e 460 decessi Tasso di positività sale al 5 | 8%

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 21.267 idi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.765. Sono invece 460 le vittime in un giorno (ieri erano state 551). In Lombardia superati i 30mila morti. 363mila i tamponi processati, ildiè al 5,8%. Ci sono 561.308 attualmente positivi, in aumento di 654 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.773.215 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 20.132.