Covid-19 | Renzo Ulivieri sul vaccino | “Ho 80 anni ma ancora non è arrivato il mio turno”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ospite nel programma Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1, il presidente dell’Assoallenatoriche, a domanda sulanti, rivela: ”Non l’hofatto anche se ho più di 80. Ho chiesto al medico di famiglia, mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere manon ho avuto risposte. Io voglio fare la fila, non voglio passare avanti a nessuno però onestamente ho un po’ di paura perchénon èil mio”. SportFace.

Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri, ospite ad Un Giorno da Pecora su RaiRadio1, rivela di essere in attesa della propria dose di vaccino anticovid ..."Il vaccino? Non l'ho ancora fatto, anche se ho più di 80 anni.. Ho chiesto al medico di famiglia, mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere ma ancora non ho avuto risposte. (ANSA) ...