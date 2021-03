Covid-19, i dati del 24 marzo: 21.267 nuovi casi. I morti sono 460 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore il numero di contagiati Covid registrati sono stati 21.267 a fronte di 363.767 tamponi. Ancora alto il numero dei decessi che sono stati 460. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore il numero di contagiatiregistratistati 21.267 a fronte di 363.767 tamponi. Ancora alto il numero dei decessi chestati 460. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : @PagellaPolitica Ma vi rendete conto di cosa state dicendo? Se per voi in uno stato c'è tanto più covid e morti cov… - borghi_claudio : @PagellaPolitica Carissimi, facciamola facile: io ho detto due cose: 1) che i dati covid (in particolare i morti) f… - borghi_claudio : @PagellaPolitica Ma che state dicendo? Che i morti in south dakota sono di più ma non li classificano come covid pe… - tarutac : RT @sarabanda_: Guardare questi dati e rimanere di sasso: la mortalitá per Covid a partire del 6 Marzo; eravamo in posizione mediana quel g… - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Covid Italia, bollettino oggi 24 marzo 2021. Lombardia, Campania, Piemonte, Veneto: i dati delle Regioni -