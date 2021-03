Covid-19, Draghi: “Priorità alla scuola dopo Pasqua. Obiettivo mezzo milione di vaccini al giorno” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 5 minutiLa missione è arrivare a “mezzo milione di vaccinazioni al giorno” mentre “se la situazione lo permetterà, penseremo alle riaperture subito dopo Pasqua. scuola in primis“. Lo ha detto il premier Mario Draghi, oggi in Senato, per le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. vaccini, la chiave per superare la crisi da Covid-19: “Vaccinare quante più persone nel più breve tempo possibile“, è questo ciò che ha detto Mario Draghi, “nelle prime settimane di marzo le somministrazioni sono più che raddoppiate“. Per il premier è “importante procedere spediti“, ma è “cruciale vaccinare fragili e anziani” con i “4 vaccini sicuri ed ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 5 minutiLa missione è arrivare a “di vaccinazioni al” mentre “se la situazione lo permetterà, penseremo alle riaperture subitoin primis“. Lo ha detto il premier Mario, oggi in Senato, per le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani edomani., la chiave per superare la crisi da-19: “Vaccinare quante più persone nel più breve tempo possibile“, è questo ciò che ha detto Mario, “nelle prime settimane di marzo le somministrazioni sono più che raddoppiate“. Per il premier è “importante procedere spediti“, ma è “cruciale vaccinare fragili e anziani” con i “4sicuri ed ...

