CorSport: Benitez si chiama fuori dalla corsa alla panchina del Napoli (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per la prossima stagione il Napoli continua a sondare nomi di tecnici, tra big come Allegri, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti ad emergenti come De Zerbi, Italiano e Juric. Il club azzurro però accantona il progetto di un ritorno di Rafa Benitez. E’ lo stesso spagnolo, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ad essersi tirato fuori dalla corsa. “Rafa Benitez, da parte sua, si è chiamato fuori, perché preferirebbe lavorare in Inghilterra per ragioni familiari”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per la prossima stagione ilcontinua a sondare nomi di tecnici, tra big come Allegri, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti ad emergenti come De Zerbi, Italiano e Juric. Il club azzurro però accantona il progetto di un ritorno di Rafa. E’ lo stesso spagnolo, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ad essersi tirato. “Rafa, da parte sua, si èto, perché preferirebbe lavorare in Inghilterra per ragioni familiari”. L'articolo ilsta.

