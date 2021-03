(Di mercoledì 24 marzo 2021). Si tratta di primi casi in Italia. ROMA – Lanewyorkese è stata. Si tratta dei primi due casi in Italia. La scoperta è avvenuta nell’ambito della sorveglianza epidemiologica molecolare. La mutazione era già stata scoperta nei giorni scorsi negli Stati Uniti e, al momento, a New York rappresenta solamente il 12% dei casi. Saltamartini: “La situazione è sotto controllo” La situazione, al momento, continua ad essere sotto controllo. “Stiamo approfondendo i rischi di questa– ha ammesso l’assessore Filippo Saltamartini, ai microfoni dell’Adnkronos – sono scattate tutte le ...

repubblica : Merkel: 'Abbiamo una nuova pandemia, la variante inglese ha preso il sopravvento' - RaiNews : #India, il ministero della Sanità ha annunciato oggi che nel Paese è stata scoperta una nuova #variante #COVID19 - fattoquotidiano : COVID: 'VARIANTE DI NEW YORK' Primi due casi in Italia [Leggi] - news_mondo_h24 : Coronavirus, variante ‘newyorkese’ individuata nelle Marche - blogsicilia : #coronavirus #variante #india Scoperta variante indiana del coronavirus, è una 'doppia mutazione' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus variante

Dopo le varianti inglese e brasiliana, in Sardegna è arrivata anche lasudafricana del. La conferma giunge dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari. Tre i campioni analizzati e risultati positivi allasudafricana ...In India è stata scoperta una nuovadelSARS - CoV - 2 . È caratterizzata da due mutazioni che potrebbero rendere il lignaggio potenzialmente più infettivo e/o letale del ceppo originale di Wuhan, sebbene al momento ...Per limitare la diffusione dei contagi del virus e delle sue varianti inglese, sudafricana e brasiliana, la Regione, sulla scorta del parere del gruppo di lavoro dei propri epidemiologi, rafforza e in ...Sono 363.767 i tamponi processati nelle ultime 24 ore in Italia, che hanno fatto registrare un tasso di positività pari al 5,8%, pari a 21.267 nuovi casi di Covid-19, con 460 decessi totali (ieri i [.