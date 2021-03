Coronavirus Sicilia | il bollettino del 24 marzo 2021 | 765 nuovi casi | la situazione a Palermo

Advertising

Ecco il quadro riepilogativo della situazione in, aggiornato a oggi mercoledì 24 marzo , in merito all'emergenzacosì come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. ECCO I DATI: Attuali positivi: 16.387 ( ...Di seguito il nuovo aggiornamento relativo ai casi diriscontrati nelle varie province della: i dati sono aggiornati a oggi ( 24 marzo 2021 ), così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Di seguito il ...Scende di poco, assestandosi al 7,7%, il tasso di positività. 4 in meno, rispetto a ieri, i ricoverati in ospedale: sono 931, di cui 119 in terapia intensiva ...Ancora in aumento i contagi per Covid 19, in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, accertati 765 nuovi casi positivi, più 14 rispetto a ieri, a fronte di 25.977 tamponi effettuati. I morti sono stati 22. Emer ...