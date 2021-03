Coronavirus, scoperta una nuova variante in India: “Doppia mutazione” diversa dalle altre. Brasile, nuovo record di morti: 3.251 in 24 ore (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una nuova mutazione del Coronavirus, di nuovo in India. Il ministero della Sanità di New Delhi ha annunciato che nel Paese è stata individuata una nuova variante virus: una “Doppia mutazione”, diversa da quelle già scoperte, anche se, precisano, in un comunicato, “le nuove varianti non sono state rilevate in numero sufficiente per stabilire una relazione diretta o spiegare il rapido aumento dei casi in alcuni Stati” dell’India. In Brasile, dove l’epidemia continua ad avanzare senza sosta, si è registrato un nuovo record di vittime giornaliere: sono 3.251 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al Coronavirus. A essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Unadel, diin. Il ministero della Sanità di New Delhi ha annunciato che nel Paese è stata individuata unavirus: una “”,da quelle già scoperte, anche se, precisano, in un comunicato, “le nuove varianti non sono state rilevate in numero sufficiente per stabilire una relazione diretta o spiegare il rapido aumento dei casi in alcuni Stati” dell’. In, dove l’epidemia continua ad avanzare senza sosta, si è registrato undi vittime giornaliere: sono 3.251 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al. A essere ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, scoperta una combinazione di mutazioni mai osservate prima - serenel14278447 : Coronavirus nel mondo, Scoperta nuova variante in India. Il vaccino cubano pronto a giugno - giornaleradiofm : Covid: scoperta nuova variante in India: (ANSA) - ROMA, 24 MAR - Il ministero della Sanità indiano ha annunciato og… - GDS_it : #Coronavirus, scoperta una nuova variante in #India - zazoomblog : Coronavirus i numeri in chiaro: «Nelle vaccinazioni c’è una fascia scoperta: dai 70 ai 79 anni. E qui ci sono molti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoperta Covid: scoperta nuova variante in India Il ministero della Sanità indiano ha annunciato oggi che nel Paese è stata scoperta una nuova variante del coronavirus. Lo riporta il Guardian. Si tratta, ha precisato, di una "doppia mutazione", diversa da quelle già individuate in altri Paesi come quella britannica o ...

Coronavirus, scoperta nuova variante in India Il ministero della Sanit indiano ha annunciato oggi che nel Paese stata scoperta una nuova variante del coronavirus. Lo riporta il Guardian. Si tratta, ha precisato, di una doppia mutazione , diversa da quelle gi individuate in altri Paesi come quella britannica o quella ...

Coronavirus, scoperta una nuova variante in India: “doppia mutazione” diversa dalle altre Il Fatto Quotidiano Covid, scoperta nuova variante in India: "Si tratta di una doppia mutazione" Il ministero della Sanità indiano ha annunciato oggi che nel Paese è stata scoperta una nuova variante del coronavirus. Lo riporta il Guardian. Si tratta, ha precisato, di una "doppia mutazione", dive ...

Coronavirus in Calabria, ad un passo da 9mila casi attivi: oltre 300 nuovi contagi in 24ore Coronavirus in Calabria, tornano a salire i contagi: in 24 ore oltre 300 nuovi casi e attualmente infetti vicini a quota 9mila ...

Il ministero della Sanità indiano ha annunciato oggi che nel Paese è statauna nuova variante del. Lo riporta il Guardian. Si tratta, ha precisato, di una "doppia mutazione", diversa da quelle già individuate in altri Paesi come quella britannica o ...Il ministero della Sanit indiano ha annunciato oggi che nel Paese statauna nuova variante del. Lo riporta il Guardian. Si tratta, ha precisato, di una doppia mutazione , diversa da quelle gi individuate in altri Paesi come quella britannica o quella ...Il ministero della Sanità indiano ha annunciato oggi che nel Paese è stata scoperta una nuova variante del coronavirus. Lo riporta il Guardian. Si tratta, ha precisato, di una "doppia mutazione", dive ...Coronavirus in Calabria, tornano a salire i contagi: in 24 ore oltre 300 nuovi casi e attualmente infetti vicini a quota 9mila ...