Coronavirus: oggi altri 1709 casi e 38 morti in Puglia, Foggia la provincia meno contagiata (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 1.709 i casi di positività all'infezione da Covid rilevati oggi in Puglia su un totale di 10.919 tamponi processati: 755 in provincia di Bari, 142 in provincia di Brindisi, 142 nella provincia ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 1.709 idi positività all'infezione da Covid rilevatiinsu un totale di 10.919 tamponi processati: 755 indi Bari, 142 indi Brindisi, 142 nella...

Advertising

sole24ore : Coronavirus oggi. Hong Kong, stop a uso vaccino Pfizer. Record di morti in Brasile - RaiNews : #India, il ministero della Sanità ha annunciato oggi che nel Paese è stata scoperta una nuova #variante #COVID19 - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus Punto stampa oggi alle 14.00 ore a Berna sulla situazione attuale #COVID19. Con… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID?19 - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, venerdì 26 Figliuolo e Curcio in Calabria. Oggi 7 morti e casi in aumento) è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Covid Sardegna, oggi 173 contagi e 2 morti: bollettino 24 marzo I dati della regione Sono 153 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 24 marzo, in Sardegna, secondo il bollettino. La tabella fa riferimento a 4.558 test: il tasso di positività nell'Isola sale cosí al 3%. Due i decessi. In ospedale sono ...

Covid Piemonte, oggi 2.223 contagi e 30 morti: bollettino 24 marzo I dati della Regione: +7 in intensiva, +36 nei reparti ordinari Sono 2.223 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte , secondo il bollettino di oggi 24 marzo. Registrati inoltre altri 30 morti . L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 2.223 nuovi casi di persone risultate positive al ...

Coronavirus oggi: AstraZeneca, 278.400 dosi arrivate a Pratica di Mare. Merkel revoca super-lockdown ... Il Sole 24 ORE Coronavirus, 443 i pazienti entrati in solamento domiciliare a fronte dei 332 usciti E' questo il bollettino di oggi con l'aggiornamento della situazione nella nostra provincia. Sono 443 i casi entrati in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore, facendo riferimento alle persone ...

Covid Piemonte, oggi 2.223 contagi e 30 morti: bollettino 24 marzo Sono 2.223 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo il bollettino di oggi 24 marzo. Registrati inoltre altri 30 morti. L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 2.223 nuovi casi di ...

I dati della regione Sono 153 i contagi dain Sardegna, 24 marzo, in Sardegna, secondo il bollettino. La tabella fa riferimento a 4.558 test: il tasso di positività nell'Isola sale cosí al 3%. Due i decessi. In ospedale sono ...I dati della Regione: +7 in intensiva, +36 nei reparti ordinari Sono 2.223 i nuovi contagi dain Piemonte , secondo il bollettino di24 marzo. Registrati inoltre altri 30 morti . L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 2.223 nuovi casi di persone risultate positive al ...E' questo il bollettino di oggi con l'aggiornamento della situazione nella nostra provincia. Sono 443 i casi entrati in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore, facendo riferimento alle persone ...Sono 2.223 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo il bollettino di oggi 24 marzo. Registrati inoltre altri 30 morti. L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 2.223 nuovi casi di ...