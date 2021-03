Coronavirus, news di oggi. Bollettino: 21.267 nuovi casi e 460 morti. Tasso al 5,8%. LIVE (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 363.767 i tamponi analizzati nelle ultime ore, col Tasso di positività che risale leggermente (ieri era 5,6%). Quasi un quarto delle vittime (110) in Lombardia. I ricoveri nei reparti ordinari aumentano di 10 unità, quelli in terapia intensiva di 42, a fronte di 300 ingressi giornalieri. Draghi: "Obiettivo mezzo milione di vaccini al giorno". L'Ue rivede il meccanismo sull'export dei vaccini, introducendo i principi di proporzionalità e reciprocità Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 363.767 i tamponi analizzati nelle ultime ore, coldi positività che risale leggermente (ieri era 5,6%). Quasi un quarto delle vittime (110) in Lombardia. I ricoveri nei reparti ordinari aumentano di 10 unità, quelli in terapia intensiva di 42, a fronte di 300 ingressi giornalieri. Draghi: "Obiettivo mezzo milione di vaccini al giorno". L'Ue rivede il meccanismo sull'export dei vaccini, introducendo i principi di proporzionalità e reciprocità

