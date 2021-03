Coronavirus, nessun miglioramento nei colori per la Regione Lombardia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Come affermato dal direttore generale del Welfare regionale Pavesi la Lombardia resterà in zona rossa fino a Pasqua, nonostante la stabilità nell'Rt. Covid, la Lombardia resterà in zona rossa fino a Pasqua: Rt stabile su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Come affermato dal direttore generale del Welfare regionale Pavesi laresterà in zona rossa fino a Pasqua, nonostante la stabilità nell'Rt. Covid, laresterà in zona rossa fino a Pasqua: Rt stabile su Notizie.it.

