Coronavirus Italia, il bollettino del 24 marzo 2021: 21.267 nuovi casi e 460 decessi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 21.267 nuovi casi di Coronavirus in Italia e 460 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 16 marzo 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 21.267 (ieri 18.765) casi testati:



(ieri 102043) Tamponi (diagnostici e di controllo):



(ieri 335.189) molecolari:



(ieri 174521 di cui 16021 positivi pari al 9.17%) rapidi:



(ieri 160668 di cui 2718 positivi pari al 1.69%) Attualmente positivi:



(ieri 560.654) Ricoverati: 28.438 +10 (ieri +379) Ricoverati in Terapia ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 21.267diine 460 iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 16. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 21.267 (ieri 18.765)testati:(ieri 102043) Tamponi (diagnostici e di controllo):(ieri 335.189) molecolari:(ieri 174521 di cui 16021 positivi pari al 9.17%) rapidi:(ieri 160668 di cui 2718 positivi pari al 1.69%) Attualmente positivi:(ieri 560.654) Ricoverati: 28.438 +10 (ieri +379) Ricoverati in Terapia ...

Advertising

ilriformista : Il dossier impietoso del settimanale tedesco Der Spiegel che fa a pezzi il ‘Modello Italia’ e che parla di “fallime… - fattoquotidiano : COVID: 'VARIANTE DI NEW YORK' Primi due casi in Italia [Leggi] - repubblica : ?? Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 marzo: 21.267 nuovi casi e 460 morti - NewSicilia : #Covid #Italia - Dai nuovi casi ai vaccini: gli aggiornamenti di oggi #Newsicilia - monicabi5 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 marzo: 21.267 nuovi casi e 460 morti -