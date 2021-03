Coronavirus | in Lombardia 110 decessi in 24 ore Salgono ancora i nuovi ingressi in terapia intensiva | sono 75

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il bollettino del 24 marzo Icasi darilevati nelle ultime 24 ore in4.282. Un dato in aumento rispetto ai 3.643 di ieri. Complessivamente, il bilancio dei contagi registrati dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto quota 707.950. Il tasso di positività è invece dello 7,1%, a fronte di 59 626 tamponi analizzati, contro i 47.175 del giorno precedente. Il numero delle vittime nella Regione ha superato oggi la soglia delle 30mila: +110 da ieri. La situazione negli ospedali vede invece 7.1.78 persone ricoverate in area non critica.invece 845 quelle che si trovano in, a fronte di 75giornalieri (ieri +72). Il numero delle persone in isolamento domiciliare è di ...

'Siamo in zona rossa fino a Pasqua', ha detto il direttore generale del Welfare di Regione, Giovanni Pavesi, nel corso di un'audizione alla Commissione Sanità. 'In questo momento - ha ...commenta Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 110 decessi per, portando così il totale delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia a 30.085. Nella prima ondata i decessi sono stati ...Sono 21.267 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 24 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. La tabella pubblicata dal ministero della Salute riporta 460 morti, un d ...È di nuovo in salita la curva dei contagi da coronavirus in Italia. I nuovi positivi sono 21.267, oltre 2.500 in più rispetto a ieri. I tamponi processati – ...