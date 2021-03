Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 24 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 marzo Resta stabile l’andamento in Italia del Coronavirus. Sono 21.267 i nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 363mila tamponi. Tasso di positività che sale al 5,84%. Se si considerano solo i molecolari è del 9,94%. Diminuiscono sia i decessi (460) e gli ingressi in terapia intensiva (300). La pressione sui servizi sanitari continua a salire ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 24 marzo Resta stabile l’andamento indel. Sono 21.267 i nuovi casi nelle24 ore a fronte di oltre 363mila tamponi. Tasso di positività che sale al 5,84%. Se si considerano solo i molecolari è del 9,94%. Diminuiscono sia i decessi (460) e gli ingressi in terapia intensiva (300). La pressione sui servizi sanitari continua a salire ...

