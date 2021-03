Coronavirus in Francia, rinviata la Parigi-Roubaix (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parigi-Roubaix rinviata per l’emergenza coronavius in Francia. Possibile recupero della corsa in autunno. Parigi (Francia) – Parigi-Roubaix rinviata. Per il secondo anno consecutivo una delle classiche primaverili del ciclismo non si correrà ad aprile. La decisione, anticipata da Le Parisien, dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. La recrudescenza dell’epidemia nella zona Parigina e il nuovo lockdown deciso per fermare la curva ha portato la prefettura a decidere per uno spostamento della corsa in autunno. L’ipotesi avanzata è quella del 24 o 31 ottobre (ultima corsa della stagione n.d.r.), ma non si esclude una data prima del 19 ottobre, data che doveva chiudere l’annata delle due ruote. Il motivo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021)per l’emergenza coronavius in. Possibile recupero della corsa in autunno.) –. Per il secondo anno consecutivo una delle classiche primaverili del ciclismo non si correrà ad aprile. La decisione, anticipata da Le Parisien, dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. La recrudescenza dell’epidemia nella zonana e il nuovo lockdown deciso per fermare la curva ha portato la prefettura a decidere per uno spostamento della corsa in autunno. L’ipotesi avanzata è quella del 24 o 31 ottobre (ultima corsa della stagione n.d.r.), ma non si esclude una data prima del 19 ottobre, data che doveva chiudere l’annata delle due ruote. Il motivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia RISULTATI EUROPEI UNDER 21, CLASSIFICHE/ Le 16 partecipanti, diretta gol live score Domani invece sarà la volta di vedere in azione Russia, Islanda, Francia e Danimarca nel girone C e ... tempo di risultati Europei Under 21 : sarebbe sembrato folle prima della pandemia di Coronavirus ...

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: tutte le date ... la pandemia di Coronavirus ha stravolto (anche) il calendario di tutti gli sport, dunque eccoci ... stesso orario nel girone D per Finlandia Bosnia e Francia Ucraina e pure per le due partite del ...

Coronavirus, Francia: "L'epidemia sta accelerando ovunque" TGCOM Le conseguenze economiche del ritorno alla normalità La pandemia ha colpito tutti i paesi ed è stata contrastata con ricette simili ovunque, riducendo così le tensioni economiche-finanziarie. L’uscita dalla crisi potrebbe dimostrarsi più insidiosa. Le m ...

Covid: scoperta una nuova variante in India Si tratta, ha precisato, di una 'doppia mutazione', diversa da quelle già individuate in altri Paesi come quella britannica o quella sudafricana. - ROMA, 24 MAR - Il ministero della Sanità indiano ha ...

