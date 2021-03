Coronavirus, i dati – Sono 21.267 i contagiati con 363.767 tamponi. Tasso di positività sale leggermente: è al 5,8%. Altre 460 vittime (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tornano a salire i nuovi contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, Sono 21.267, contro le 18.765 di ieri, le persone risultate positive al virus nelle ultime 24 ore, con il totale dall’inizio della pandemia che raggiunge i 3.440.862 contagi. Numero che, se mostra un aumento rispetto ai giorni scorsi, è comunque in calo rispetto a mercoledì scorso, quando i nuovi positivi erano stati 23.059. I nuovi positivi Sono stati individuati grazie ai 363.767 tamponi molecolari e antigenici effettuati, in leggero aumento rispetto ai 335.189 di ieri, con il Tasso di positività che sale leggermente (+0,2%) fino al 5,8%. Calano, invece, le vittime nell’ultima giornata: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tornano a salire i nuovi contagi giornalieri dain Italia. Secondo idiffusi dal ministero della Salute,21.267, contro le 18.765 di ieri, le persone risultate positive al virus nelle ultime 24 ore, con il totale dall’inizio della pandemia che raggiunge i 3.440.862 contagi. Numero che, se mostra un aumento rispetto ai giorni scorsi, è comunque in calo rispetto a mercoledì scorso, quando i nuovi positivi erano stati 23.059. I nuovi positivistati individuati grazie ai 363.767molecolari e antigenici effettuati, in leggero aumento rispetto ai 335.189 di ieri, con ildiche(+0,2%) fino al 5,8%. Calano, invece, lenell’ultima giornata: ...

