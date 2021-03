Coronavirus, Hong Kong sospende l’uso del vaccino Pfizer. In Brasile proteste contro Bolsonaro: «Assassino, vattene!» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Hong Kong EPA/JEROME FAVRE Un cartello annuncia la sospensione delle vaccinazioni con Pfizer.Problemi ad almeno due lotti del vaccino Pfizer Stop all’utilizzo del vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech a Hong Kong e Macao. La sospensione è stata annunciata oggi, 24 marzo, a scopo precauzionale in seguito a un problema riscontrato nelle confezioni delle fiale. Hong Kong e Macao hanno escluso rischi per la salute. «Per motivi precauzionali l’attuale vaccinazione deve essere sospesa durante la fase delle indagini», ha fatto sapere il governo di Hong Kong in una nota. La segnalazione è arrivata da Fosun, la azienda farmaceutica che si occupa della distribuzione in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021)EPA/JEROME FAVRE Un cartello annuncia la sospensione delle vaccinazioni con.Problemi ad almeno due lotti delStop all’utilizzo delanti Covid di/BioNTech ae Macao. La sospensione è stata annunciata oggi, 24 marzo, a scopo precauzionale in seguito a un problema riscontrato nelle confezioni delle fiale.e Macao hanno escluso rischi per la salute. «Per motivi precauzionali l’attuale vaccinazione deve essere sospesa durante la fase delle indagini», ha fatto sapere il governo diin una nota. La segnalazione è arrivata da Fosun, la azienda farmaceutica che si occupa della distribuzione in ...

Advertising

cjmimun : Hong Kong e Macao hanno annunciato lo stop all'uso del vaccino contro il coronavirus di Pfizer/BioNTech, dopo esser… - giornaleradiofm : Lotto fallato, Hong Kong e Macao sospendono uso vaccino Pfizer: (ANSA) - PECHINO, 24 MAR - Hong Kong e Macao hanno… - paoloigna1 : Spingere sui vaccini anche ad #HongKong #covid19 - LaPresse_news : Hong Kong, la leader Carrie Lam riceve la seconda dose di #vaccino anti #Covid - paoloigna1 : Problemi per l'accettazione dei vaccini anche ad #HongKong in particolare verso quelli prodotti in #Cina -