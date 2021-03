Coronavirus, Draghi: la prima autonomia strategica è quella dei vaccini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si parla molto di autonomia strategica, in riferimento alla sicurezza e al mercato unico, ma la prima autonomia strategica quella dei vaccini, oggi . Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si parla molto di, in riferimento alla sicurezza e al mercato unico, ma ladei, oggi . Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #18marzo, il Presidente Mario Draghi, alle ore 11, partecipa a #Bergamo alla #GiornataNazionale in memoria delle vi… - RaiNews : Alle ore 11 verrà deposta una corona di fiori al Cimitero monumentale della città, poi l’inaugurazione del Bosco de… - fanpage : Il #Mes non è una priorità, parola di Mario #Draghi #conferenzastampa - giorgilab : @MicSchw @OGiannino Sì infatti la ricerca sul coronavirus resta senza fondi anche sotto Draghi, e le scelte populiste dilagano come prima. - infoitsalute : Coronavirus, Curcio: 'Sarà l'età l’unico criterio per i vaccini'. Draghi convoca il Cts -