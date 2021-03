Coronavirus | cittadino lombardo chiamato tre volte per la vaccinazione

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuovi disservizi con i vaccini in Lombardia, dove un oncologo è stato convocato per l'inoculazione dell'AstraZeneca dopo essere già stato immunizzato. Vaccini in Lombardia, il caso dell’oncologo convocato treper errore su Notizie.it.

Advertising

bioccolo : @Joka95539274 Comunque questo l'iter - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS: 132 I POSITIVI A NOVI LIGURE?? La situazione ricoveri presso l'ospedale cittadino?? #coronavirus… - Sun_Moon_13 : RT @NewSicilia: Si tratta della terza vittima per #Covid19 che si registra nella località dall'inizio della #pandemia #Newsicilia https://… - NewSicilia : Si tratta della terza vittima per #Covid19 che si registra nella località dall'inizio della #pandemia #Newsicilia - del_cittadino : RT @Lanf040264: Altri 300 morti di #COVID19: è bene ricordare chi invitava a violare le regole. #Salvini, vai a lavorare, invece di essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cittadino

Le vittime di Covid in Lombardia sono più di 30mila dall'inizio dell'epidemia: ha fare superare l'ennesima soglia sono i 110 morti registrati in un solo giorno mercoledì 24 marzo, nel vortice della ...La Casatese è di nuovo in vetta al girone B del campionato di serie D. Nel recupero della trasferta a Brusaporto, rinviata in precedenza a causa dei casi di contagio danella squadra bergamasca, i lecchesi si sono imposti con relativa facilità: il 2 - 1 finale in loro favore è maturato grazie alle reti di Simone Pontiggia su rigore al 4' e di Gabriele ...Sono 21.267 i nuovi positivi al coronavirus oggi 24 marzo, in aumento rispetto ai 18.765 di ieri. I?tamponi sono stati 363.767 (ieri 335.189), con un tasso di positività quindi del 5,8%, lievemente su ...I nuovi positivi sono 4.282, il rapporto è pari al 7,1% sul totale dei tamponi comunicati Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di mercoledì 24 marzo risultano 495 nuovi ...