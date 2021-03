Coronavirus, Boris Johnson annuncia l’accordo con l’Ue sui vaccini: «Una soluzione win-win» (Di mercoledì 24 marzo 2021) REGNO UNITO Boris Johnson: «Il blocco dell’export sarebbe un boomerang» Win-win. Con questa formula, utilizzata per definire gli accordi vantaggiosi per entrambe le parti, il governo guidato da Boris Johnson ha spiegato che sui vaccini è stata raggiunta un’intesa con l’Unione Europea: «L’apertura e la cooperazione globale fra tutti in Paesi saranno la chiave per superare definitivamente la pandemia e prepararsi meglio ad affrontare le future sfide». Poche ore prima, il premier Boris Johnson è stato molto netto sul blocco delle esportazioni che minacciata dall’Ue sui vaccini: «Le aziende osservano queste azioni e traggono le conclusioni e decidere se fare o meno investimenti in quei Paesi che impongano blocchi arbitrari». E ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) REGNO UNITO: «Il blocco dell’export sarebbe un boomerang» Win-win. Con questa formula, utilizzata per definire gli accordi vantaggiosi per entrambe le parti, il governo guidato daha spiegato che suiè stata raggiunta un’intesa con l’Unione Europea: «L’apertura e la cooperazione globale fra tutti in Paesi saranno la chiave per superare definitivamente la pandemia e prepararsi meglio ad affrontare le future sfide». Poche ore prima, il premierè stato molto netto sul blocco delle esportazioni che minacciata dalsui: «Le aziende osservano queste azioni e traggono le conclusioni e decidere se fare o meno investimenti in quei Paesi che impongano blocchi arbitrari». E ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @askanews_ita: Boris Johnson dice che la terza ondata arriverà anche nel Regno Unito - askanews_ita : Boris Johnson dice che la terza ondata arriverà anche nel Regno Unito - BernieLawrence : RT @shane_r: Aha, hahahahahaha! #brexitrewards Boris Johnson to call on EU leaders to veto coronavirus vaccine export blocks - shane_r : Aha, hahahahahaha! #brexitrewards Boris Johnson to call on EU leaders to veto coronavirus vaccine export blocks… - aderenzis1 : Gb, Boris Johnson si è vaccinato con AstraZeneca -