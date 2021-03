Coronavirus, bollettino 24 marzo: 21.276 contagi e 460 decessi (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ultimo bollettino medico sull’epidemia da Coronavirus è stato rilasciato dalla Protezione Civile e certifica la situazione in Italia La Protezione Civile pochi minuti fa, come di consueto, ha rilasciato il bollettino aggiornato in merito all’andamento della curva epidemica da Covid-19. I contagiati oggi sono stati 21.267, a fronte di 363.767 tamponi. Purtroppo si sono registrati 460 decessi, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ultimomedico sull’epidemia daè stato rilasciato dalla Protezione Civile e certifica la situazione in Italia La Protezione Civile pochi minuti fa, come di consueto, ha rilasciato ilaggiornato in merito all’andamento della curva epidemica da Covid-19. Iati oggi sono stati 21.267, a fronte di 363.767 tamponi. Purtroppo si sono registrati 460, L'articolo proviene da Inews.it.

