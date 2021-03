Contrasto al Covid, allo studio le misure da prendere dopo la Pasqua (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sul tavolo l'ipotesi di una proroga del lockdown di una decina di giorni. Forse dopo le feste la riapertura almeno delle scuole elementari Leggi su rainews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sul tavolo l'ipotesi di una proroga del lockdown di una decina di giorni. Forsele feste la riapertura almeno delle scuole elementari

Advertising

RaiNews : Sul tavolo l'ipotesi di una proroga del lockdown di una decina di giorni. Forse dopo le feste la riapertura almeno… - KatiaStancato : L'#usura è delitto difficile da tracciare e rischia di diffondersi con l'aumento delle povertà dopo crisi #COVID. I… - MichelaRoi : RT @RoccoTodero: Da più di un anno ormai il principio di precauzione viene invocato per giustificare qualsiasi misura di contrasto a #Covid… - RoccoTodero : RT @RoccoTodero: Da più di un anno ormai il principio di precauzione viene invocato per giustificare qualsiasi misura di contrasto a #Covid… - RovereLorenzo : RT @RoccoTodero: Da più di un anno ormai il principio di precauzione viene invocato per giustificare qualsiasi misura di contrasto a #Covid… -