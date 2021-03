Contagi: possibile zona rossa dopo Pasqua. Ma si lavora per riaprire le scuole (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se ci si era arresi a trascorrere Pasqua e Pasquetta in lockdown, ora lo spettro di una possibile proroga della zona rossa anche dopo i giorni festivi si fa reale. Contestualmente però si pensa a una riapertura almeno parziale della scuola. Mentre alcune regioni tra cui Lombardia e Lazio sperano in una parentesi di qualche giorno in zona arancione prima della nuova chiusura di Pasqua, tra i dossier caldi sul tavolo di Mario Draghi si fa largo quello delle prossime misure anti Coronavirus da assumere: il decreto in vigore scadrà subito dopo le vacanze Pasquali, il 6 aprile. Il presidente del Consiglio appare preoccupato dal contesto europeo, e da un bollettino che fa registrare nelle ultime 24 ore ancora tantissime vittime, 551. Ecco ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se ci si era arresi a trascorreree Pasquetta in lockdown, ora lo spettro di unaproroga dellaanchei giorni festivi si fa reale. Contestualmente però si pensa a una riapertura almeno parziale della scuola. Mentre alcune regioni tra cui Lombardia e Lazio sperano in una parentesi di qualche giorno inarancione prima della nuova chiusura di, tra i dossier caldi sul tavolo di Mario Draghi si fa largo quello delle prossime misure anti Coronavirus da assumere: il decreto in vigore scadrà subitole vacanzeli, il 6 aprile. Il presidente del Consiglio appare preoccupato dal contesto europeo, e da un bollettino che fa registrare nelle ultime 24 ore ancora tantissime vittime, 551. Ecco ...

