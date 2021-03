(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "l'sarebbe un'intollerabile alledi, ai tantissimi servitori dello Stato che sono caduti per combattere la criminalità organizzata e un colpo mortale al sistema di carcere duro voluto da Giovanni Falcone. Siamo indignati dalla decisione dell'Avvocatura dello Stato, che ha incredibilmente cambiato posizione davanti lae scelto di non difendere la legittimità e la costituzionalità dell'". Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, partito che "chiede al governo di chiarire immediatamente questo cambio di rotta. Sulla lotta senza quartiere allalo Stato non può lanciare segnali di ...

Advertising

TV7Benevento : Consulta: Meloni, 'abolire ergastolo ostativo offesa a vittime mafia'... - FertGiuseppe : RT @SecolodItalia1: Consulta, la Meloni: «L’utero in affitto dev’essere reato universale, la proposta di FdI va approvata» -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta Meloni

La Sicilia

... in qualità di giurista insigne, principe degli accademici, presidente emerito della, ... finendo per consegnare a Giorgiala bandiera dell'antifascismo e della difesa del fondamento ...... Giorgiasollecita il Parlamento ad approvare la proposta di Fdi per rendere l'utero in ...sulla maternità surrogata ed eterologa e definisce schizofreniche le motivazioni dellaRoma, 24 mar. (Adnkronos) - "Abolire l’ergastolo ostativo sarebbe un’offesa intollerabile alle vittime di mafia, ai tantissimi servitori dello Stato che sono caduti per combattere la criminalità organ ...Novanta minuti di confronto in via Arenula. Il primo per la Guardasigilli con un leader di partito. Netta contrapposizione sul carcere. Convergenti sulla ...