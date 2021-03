Consiglio Ue, Senato vota risoluzione maggioranza con 231 sì e 25 no (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'aula del Senato ha approvato con 231 voti favorevoli, 25 contrari e 11 astenuti la risoluzione depositata dalle forze di maggioranza sulle comunicazioni del premier Draghi in vista del Consiglio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'aula delha approvato con 231 voti favorevoli, 25 contrari e 11 astenuti ladepositata dalle forze disulle comunicazioni del premier Draghi in vista del...

