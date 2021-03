Consiglio europeo, l’intervento del presidente Draghi in Senato: la diretta (Di mercoledì 24 marzo 2021) In diretta le comunicazioni in Senato del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Inle comunicazioni indeldel, Mario, in vista deldel 25 e 26 marzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio europeo Covid. Scuola in presenza e spostamenti: Draghi studia le aperture di aprile A Palazzo Madama e Montecitorio il premier tornerà oggi per comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Una dichiarazione nel senso di graduali riaperture del Paese è venuta ...

Contagi: possibile zona rossa dopo Pasqua. Ma si lavora per riaprire le scuole Il presidente del Consiglio appare preoccupato dal contesto europeo, e da un bollettino che fa registrare nelle ultime 24 ore ancora tantissime vittime, 551. Ecco perché, assieme al ministro della ...

