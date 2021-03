Confesercenti a Draghi: “Pianificare anche la riapertura delle imprese, sono allo stremo” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – Non solo le scuole, “Pianificare anche la riapertura delle imprese, che sono allo stremo“: è la richiesta di Confesercenti a Mario Draghi. Oggi il premier al Senato ha detto che il governo è al lavoro per riaprire le scuole in zona rossa dopo Pasqua, almeno per i più piccoli. “Bisogna Pianificare anche la riapertura delle attività economiche, non solo delle scuole – sottolinea l’associazione -. Le imprese, dopo un anno di restrizioni, sono al limite: dobbiamo dare la possibilità di lavorare a chi può farlo garantendo il massimo rispetto dei protocolli di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – Non solo le scuole, “la, che“: è la richiesta dia Mario. Oggi il premier al Senato ha detto che il governo è al lavoro per riaprire le scuole in zona rossa dopo Pasqua, almeno per i più piccoli. “Bisognalaattività economiche, non soloscuole – sottolinea l’associazione -. Le, dopo un anno di restrizioni,al limite: dobbiamo dare la possibilità di lavorare a chi può farlo garantendo il massimo rispetto dei protocolli di ...

ferdina75517193 : Mentre le priorità dei parassiti della casta sono ius soli,poltrone e quote rose nella realtà accade questo. Confes… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Servono più risorse per non andare a fondo. L’appello di Confesercenti a Mario Draghi(di C. Meier) - SassiLive : +++DECRETO LEGGE SOSTEGNI DEL GOVERNO DRAGHI, CONFESERCENTI MATERA-ASSOTURISMO MATERA: “ENNESIMA DELUSIONE PER LA P… - FarodiRoma : Servono più risorse per non andare a fondo. L’appello di Confesercenti a Mario Draghi(di C. Meier) - TOSADORIDANIELA : RT @Napoliflash24: Decreto sostegni, Confesercenti: 'Ristori ridicoli, Draghi prende in giro le aziende' - -